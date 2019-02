Wypadek na ORP Ślązak na Bałtyku

Wypadek podczas testów morskich ORP Ślązak. Jedna osoba została ranna. Statek przerwał testy morskie i wrócił do portu w Gdyni.

Wypadek wydarzył się ok. południa na Morzu Bałtyckim w rejonie Zatoki Gdańskiej. Okręt natychmiast przerwał testy i pełną mocą maszyn zawrócił do portu w Gdyni. Na nabrzeżu na rannego pracownika stoczni czekała już karetka.

- Potwierdzam, że doszło do zdarzenia z udziałem jednego z pracowników Stoczni Wojennej podczas prób na patrolowcu - mówi Wirtualnej Polsce kpt. Krzysztof Płatek z Inspektoratu Uzbrojenia RP.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Gdyni. Życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Pracownicy biura prasowego spółki Stocznia Wojenna Polskiej Grupy Zbrojeniowej potwierdzają, że okręt przechodził w środę próby zdawczo-odbiorcze. To ostatni etap prac stoczniowych, a zarazem pierwszy zmierzający do przekazania okrętu do służby.