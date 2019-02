Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. Ciężarówka przewrócona na boku

Do wypadku doszło ok. godz. 13. Kierowca ciężarówki został przetransportowany do szpitala. Wypadek praktycznie sparaliżował ruch na obwodnicy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 18.

Na ten moment nie wiadomo jak doszło do przewrócenia ciężarówki. - Ustalamy co było bezpośrednią przyczyną, dlatego pojazd zostanie przez nas zabezpieczony procesowo. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i strażacy, bo ruch w rejonie obwodnicy nadal jest utrudniony. Obecnie czekamy na specjalistyczny holownik, który podniesie wywrócony pojazd - mówi w rozmowie z WP asp. Karina Kamień, oficer prasowa policji w Gdańsku.

Wypadek spowodował olbrzymie korki. Czytelnik, który przesłał nam film na platformę dziejesie.wp.pl informuje, że zator miał nawet 6 km. Samochody miały zawracać korytarzem życia. - Funkcjonariusze zorganizowali objazdy ul. Przywidzką i Jabłoniową. Zwracamy się też do wszystkich kierowców, aby unikali autostrady z uwagi na te olbrzymie utrudnienia - dodaje Kamień.

Wrażliwy odcinek można objechać ul. Słowackiego, Armii Krajowej i Spacerową. Korki powinny się rozładować w momencie, gdy uda się postawić ciężarówkę. Wszystko zależy od tego, kiedy na miejscu pojawi się specjalistyczny sprzęt hydrauliczny. Sytuację pogarsza coraz większe natężenie ruchu związane z powrotem ludzi z pracy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 18.

