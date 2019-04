Wypadek na Mazowszu. Nie żyją dwie osoby

Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Błonie na Mazowszu. Zderzyła się ciężarówka z samochodem osobowym. Zginęły dwie osoby, a dwie są ranne.

Zablokowana jest droga krajowa 92 w miejscowości Błonie. To tam w środę około godz. 5.00 doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Dwie osoby zginęły na miejscu, a dwie zostały odwiezione do szpitala - podaje rmf24.pl za PAP.