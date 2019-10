Wypadek na Bielanach. Kierowca bmw mówi o załamaniu nerwowym. "Mam pętlę na szyi"

Tragedia na Bielanach wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Warszawy. Kierowca bmw po raz pierwszy zabrał głos od czasu śmiertelnego wypadku.

- Ja teraz na tą chwilę jestem już na izbie przyjęć w szpitalu i zaraz mnie po prostu będą zabierali. Jeżeli uznają, że jest ze mną tak źle, jak ja czuje, że jest ze mną źle, no to może się to skończyć jeszcze gorzej, niż ja sobie wyobrażam. A wiem, że ja już mam pętlę na szyi, ja już to wiem - dodał mężczyzna.