Warszawa. Wypadek na Bielanach. Będzie zmiana zarzutu? Były policjant komentuje

Warszawa. Krystian O. usłyszał już zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura Generalna ma przeanalizować, czy kierowcy BMW można postawić inny zarzut - zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Zdaniem Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika KGP, jest to mało prawdopodobne.

Prokuratura Generalna zamierza przeanalizować, czy kierowcy BMW, który w Warszawie spowodował tragiczny wypadek na Bielanach, można postawić zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. To spowodowałoby zmianę kary - usłyszał już zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Gdyby doszło do zmiany zarzutu, Krystianowi O. zamiast 8 lat więzienia, mogłoby grozić nawet dożywocie.

- To musiałaby być kwestia umyślnego działania przypisana kierowcy, gdzie miałby na celu zabicie człowieka. Trzeba byłoby mu to udowodnić. A to jest mało prawdopodobne. Podejrzewam, że jedyny zarzut, który tu zostanie przedstawiony, to spowodowanie wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym - mówi WP Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, inspektor policji w stanie spoczynku.