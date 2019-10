Warszawa. Wypadek na Bielanach. Ujawniamy: kierowca BMW może usłyszeć zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym

Jak ustaliła WP, Prokuratura Generalna zamierza przeanalizować, czy kierowcy BMW, który w Warszawie spowodował tragiczny wypadek na Bielanach, można postawić zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. To spowodowałoby zmianę kary. Krystianowi O. zamiast 8 lat więzienia, mogłoby grozić nawet dożywocie.

Warszawa. Wypadek na Bielanach. Śmiertelne potrącenie na ul. Sokratesa

Krystian O. usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Zeznał, że oślepiło go słońce. Prokuratura chciała, aby 31-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, ale nie zgodził się na to sąd. Prokuratura złożyła już zażalenie na tę decyzję. Kierowcy BMW grozi do 8 lat więzienia. Zastosowano wobec niego dozór policyjny.