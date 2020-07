Wypadek na autostradzie A1. Kierowca i pasażer sami przyszli na policję. Tłumaczyli, że uciekli "na stopa"

Wypadek na A1. Sprawcy zgłosili się sami

Po wypadku, do którego doszło w czwartek ok. godziny 5.30, kierowca audi i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. Byli poszukiwani przez policję. Jednak jeszcze tego samego dnia ok. godziny 19.00 sami zgłosili się na komisariat pod Częstochową. Mężczyźni zostali już przesłuchani.