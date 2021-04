Groźnie na drogach. Dziecko zginęło na A4. Autostrada A2 też zablokowana

Jak przekazał PAP dyżurny ruchu łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA Hubert Graczyk do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 11 na 385. kilometrze A2 w okolicach miejscowości Łyszkowice w powiecie łowickim. To odcinek trasy między węzłami Łowicz i Łódź Północ.