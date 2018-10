Wypadek limuzyny z Beatą Szydło. Ostre słowa generała związanego z PiS

Były szef Biura Ochrony Rządu Andrzej Pawlikowski skrytykował obecnego szefa Służby Ochrony Państwa Tomasza Miłkowskiego. Poszło o wypadek z udziałem wicepremier Beaty Szydło. Obaj panowie na swoje stanowisko zostali powołani za rządów PiS.

Pod jego wpisem, szybko pojawił się komentarz jednego z internautów o nicku stumbras (tego samego, który informuje na bieżąco o kontrowersyjnych wpadkach z udziałem wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego). - W każdy czwartek samochód służbowy wiezie gościa do domu na Śląsk. Kierowca wraca do Warszawy i w poniedziałek znowu jedzie po niego żeby przywieźć do stolicy. Auto do prywatnego wożenia szefa przejeżdża rocznie około 50 tys. km. Koszt to ok. 26 tys. zł. Zastępcy mają to samo – napisał Stumbras.