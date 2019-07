Wypadek Kamila Durczoka. Wiceminister sprawiedliwości zapewnia: nie ma świętych krów

Kamil Durczok usłyszał zarzuty za spowodowanie kolizji podczas jazdy pod wpływem alkoholu. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski skomentował dla WP tę sytuację. Podkreślił, że nic nie tłumaczy tego "pijackiego rajdu".

- Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich, którzy we mnie wierzyli i mi ufali. To są bardzo trudne dni dla mnie. To, co się wydarzyło, jest karygodne - powiedział Kamil Durczok w poniedziałek.

Dziennikarz doprowadził do kolizji na autostradzie. Wjechał w barierki, nikomu nic się nie stało. W wydychanym powietrzu miał 2,6 promila alkoholu.