Wypadek Beaty Szydło w Oświęcimiu. Sąd zawiadamia prokuraturę ws. kierowców BOR

Sąd Rejonowy złożył w piątek zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kierowców Biura Ochrony Rządu - poruszali się oni bez sygnałów dźwiękowych, przez co kolumna Beaty Szydło, według prawa, nie była uprzywilejowana. Jak informuje reporterka TVN24, początkowo prokuratura chciała postawić kierowcom zarzuty, jednak to krakowski prokurator okręgowy nie zgodził się na taki ruch. Później to on przejął śledztwo ws. wypadku.