Wypadek autobusu w Gliwicach. Pasażer był zakleszczony

Gliwice. Bus zderzył się z autobusem miejskim, w którym podróżowało 50 osób. Dwie z nich zostały ranne. Droga jest zablokowana.

Do wypadku doszło po godz. 7 przy ul. Toszeckiej. Autobus linii 677 zderzył się z pojazdem dostawczym.

Autobusem jechało ok. 50 osób. Poszkodowane są dwie osoby. Jedna z nich to kobieta. Ucierpiał również mężczyzna, był zakleszczony w autobusie.

Dzięki interwencji strażaków udało się go wydostać z pojazdu. Był przytomny. Przewieziono go do szpitala.