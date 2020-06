Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Zagraniczne media o wynikach I tury

"The Times": Wybory mogą przynieść diametralną zmianę

To właśnie "The Times" poświęciło wyborom w Polsce najwięcej miejsca. W brytyjskim dzienniku oprócz tekstu informacyjnego znalazł się również komentarz redakcyjny, który podaje, że druga runda będzie pojedynkiem między otwartym a zamkniętym spojrzeniem na przyszłość kraju.

Przypomina ponadto, że do czasu epidemii koronawiursa Duda miał wyraźną przewagę w sondażach. Mimo że działania władz zostały pochwalone przez Światową Organizację Zdrowia, to odbiło się to na gospodarce. "W związku z tym Duda zmienił przesłanie swojej kampanii na wojnę kulturową" - napisało "The Times".