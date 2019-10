WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 w województwie warmińsko-mazurskim PiS przed KO. Zobaczy wyniki exit poll Ipsos Znamy pierwsze wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Według sondażu exit poll od Ipsos w województwie warmińsko-mazurskim wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 42,8 proc. Na kogo jeszcze głosowali mieszkańcy Warmii i Mazur?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 w województwie warmińsko-mazurskim PiS przed KO. Zobaczy wyniki exit poll Ipsos (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News) O godzinie 21, w momencie zakończenia ciszy wyborczej poznaliśmy sondażowe wyniki wyborów 2019. W skali kraju, według sondażu exit poll od Ipsos, zwyciężyło PiS z wynikiem 43,6 proc. Tuż za ich plecami ze stratą 16,2 pkt procentowych znalazła się Koalicja Obywatelska. Do Sejmu powinna wejść również Lewica, na którą zagłosowało 11,9 proc. głosujących i Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15), na którą w niedzielę oddało głos 9,6 proc. wyborców. Z kolei Konfederacja uzyskała 6,4 proc. PKW podała, że na godzinę 17 głos w wyborach parlamentarnych 2019 oddało 45,94 procent uprawnionych do głosowania. Wybory parlamentarne 2019. Kto wygrał w województwie warmińsko-mazurskim Według sondażu exit poll dla Ipsos wybory 2019 w województwie warmińsko-mazurskim wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 42,8 proc. . Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z 23,6 proc. . Trzecie miejsce przypadło Polskiemu Stronnictwu Ludowemu z 12,8 proc., a tuż za podium znalazła się Lewica z wynikiem 10,8 procent głosów. PKW podała statystyki dotyczące frekwencji wyborczej na godzinę 17. W województwie warmińsko-mazurskim głos oddało wtedy 41,65 proc uprawnionych do głosowania. Przy okazji warto wspomnieć o frekwencji wyborczej w wyborach 2015. W skali kraju udział w wyborach do Sejmu udział wzięło 50,92 proc. uprawnionych. Frekwencja wyborcza w wyborach do Senatu była niższa o 0,01 punktu procentowego. Największa frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w 2015 roku była w województwie mazowieckim (58 proc.), małopolskim (prawie 55 proc.) i śląskim (52 proc.). Najmniejszą frekwencję wyborczą odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (42 proc), opolskim (43 proc.) i lubuskim (44 proc.). Wyniki wyborów 2019. Rozkład mandatów według wyników exit poll Dokładny rozkład mandatów w Sejmie będzie znany dopiero po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych 2019 przez PKW. Gdyby jednak wyniki exit poll były wiążące to rozkład mandatów prezentowałby się następująco: PiS 239 mandatów

Koalicja Obywatelska 130 mandatów

Lewica 43 mandaty

Polskie Stronnictwo Ludowe 34 mandaty

Konfederacja 13 mandatów Po wyborach parlamentarnych 2015 rozkład mandatów w Sejmie prezentował się następująco: PiS 235 mandatów

Platforma Obywatelska 138 mandatów

Kukiz'15 42 mandaty

Nowoczesna 28 mandatów

PiS 235 mandatów