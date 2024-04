Wyniki wyborów do sejmiku woj. lubuskiego. Mamy oficjalne dane PKW

Jak wskazuje PKW , najwyższy wynik w wyborach do sejmiku województwa lubuskiego uzyskała Koalicja Obywatelska. Swój głos na komitet ten oddało 121 853 osób, co przekłada się na 34,73 proc. poparcia. Drugi wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowało w regionie 87 845 osób. PiS w wyborach do lubuskiego sejmiku zdobył poparcie 25,04 proc. wyborców. Trzeci wynik uzyskała Trzecia Droga, na którą oddano 65 517 głosów (18,67 proc.).