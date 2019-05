wybory do parlamentu europejskiego

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Rekonstrukcja rządu. Decyzja to kwestia godzin lub dni

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 nie są jeszcze ostateczne, ale wiadomo, że zwycięzcą jest PiS. Do PE dostało się wielu ministrów, a to oznacza, że konieczna jest rekonstrukcja rządu. Kiedy? Michał Dworczyk i Jacek Sasin uchylili rąbka tajemnicy.

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Czas na rekonstrukcję rządu (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 namieszają w polskim rządzie. Pożegnamy się z wieloma ministrami. - W ciągu 14 dni europarlamentarzyści, ci nowo wybrani, muszą zadeklarować, czy obejmują mandaty, czy nie. Decyzja w sprawie rekonstrukcji rządu zapadnie w ciągu najbliższych godzin lub dni - powiedział w programie "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Jak tłumaczył, decyzje dotyczące zmian w rządzie zapadną pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim. Dworczyk mówił, że dyskusja o kandydatach na następców trwała od kilku tygodni. Nie potwierdził, ani ze zaprzeczył, że rekonstrukcja będzie szersza - obejmować nie tylko ministrów, którzy jadą do Brukseli. Zapewnił, że po odejściu Beaty Szydło nadal będzie funkcjonował Komitet Społeczny Rady Ministrów. - Ten komitet ma dotychczasowy dorobek i powinien dalej prowadzić prace. Na pewno jeden z ministrów przejmie obowiązki pani premier Szydło, (...) podobnie jak obowiązki pani minister Beaty Kempy, która była ministrem w kancelarii premiera przejmie minister. Nie zostanie zlikwidowany ten obszar aktywności - podkreślił.

O rekonstrukcji mówił też Jacek Sasin. - Wiele wskazuje na to, chociaż wyniki jeszcze nie są ostateczne, można powiedzieć już że część ministrów - co najmniej trzech ministrów i jeden wicepremier - zostało eurodeputowanymi. W związku z powyższym zmiana będzie zmianą konieczną. I to pewnie dosyć szybko nastąpi – mówił w Radiu Zet.

Konfederacja - 4,55 proc.

Wiosna - 6,04 proc.

KE - 38,3 proc.

PiS - 45,56 proc.