Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Miastowi wkurzeni na wieś

"Wieś rządzi w wyborach Polską", "Wieś nas zgubi swoją ciemnotą" - od takich komentarzy gotuje się w poniedziałek w mediach społecznościowych. PiS znokautował konkurentów na wsi, uzyskując tam ponad 56 proc. poparcia. Wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, jak silny jest podział sympatii politycznych.

- Będziemy chcieli to utrzymać, bo wieś jest bardzo ważna. Nie decydują tylko duże miasta. O tym, co się dzieje w Polsce, decydują wszyscy Polacy - komentował wyniki Stanisław Karczewski marszałek Senatu. W wypowiedzi dla Radia Zet podkreślił, że cieszy go 70 proc. poparcia dla PiS wśród rolników. Jego zdaniem, to efekt ceny, jaką PSL zapłacił wchodząc do liberalnej światopoglądowo Koalicji Europejskiej.