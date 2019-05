Wybory do Europarlamentu 2019. Adam Bielan królem płotów na Mazowszu

Wybory do Europarlamentu są już na ostatniej prostej. Współpracownicy Adama Bielana z PiS rozwiesili na płotach gospodarstw i domów kilkaset, a może i więcej plakatów. Od Mławy po Radom Bielan jest najbardziej widocznym kandydatem. Sprawdziliśmy, dlaczego ludzie tak chętnie wieszają plakaty polityków na płotach.

- Prawdę powiedziawszy to za dużo mi tego Bielana zawiesili. Aż sześć sztuk. Widocznie jest zasłużony, byle kogo, tak by nie pchali do Brukseli. To już jest jednak grube stanowisko - dodaje.