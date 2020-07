Wyniki wyborów 2020. Wystąpienie Andrzeja Dudy

Odrzywół na Mazowszu - tutaj w poniedziałek pojawił się Andrzej Duda, by podziękować wyborcom. Prezydent wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył w tym regionie 2068 głosów, co przełożyło się na rekordowe poparcie 86,31 proc. Frekwencja wyborcza wyniosła 76,44 proc. wszystkich uprawnionych do głosowania.