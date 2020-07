Wyniki wyborów 2020. Włodzimierz Czarzasty do Grzegorza Schetyny: "zajmij się chłopie swoją polityką i swoją osobą"

- Zajmij się chłopie swoją polityką i swoją osobą. Jakby ktoś zadzwonił do Roberta Biedronia i powiedział: chodźcie, spotkamy się, to byśmy to robili. Ze sztabu PO dostawaliśmy sygnały, żebyśmy się nie wtrącali - powiedział w rozmowie z Radiem ZET Włodzimierz Czarzasty.