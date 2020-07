Wyniki wyborów 2020. Rafał Trzaskowski wygrywa w Toruniu

- Na godzinę 8 brakuje nam 5 protokołów okręgowych komisji wyborczych zatwierdzonych przez PKW. To Katowice (są w systemie), Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin oraz Warszawa. Wtedy - zgodnie z prawem - Państwowa Komisja Wyborcza ustali wyniki wyborów prezydenckich - zaznaczył na wstępie konferencji prasowej sędzia Sylwester Marciniak. Przewodniczący PKW dodał też, że 9 protokołów zagranicznych nie zostało wprowadzonych do systemu.

- To Bruksela, Londyn oraz Manchester. Te komisje nie wiedzą, kiedy uda się je wprowadzić: czy za godzinę, dwie, trzy. My również, dlatego musimy poczekać na te wyniki, ale chcę zaznaczyć: nie wpłyną one już na ostateczny wynik - dodał przewodniczący PKW.