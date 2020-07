Niecodzienna wymiana zdań. Prezydent Andrzej Duda odpowiada dziennikarzowi "Wyborczej"

- Panie redaktorze Pawle Wroński, przed I turą napisał pan, że zakwitł kwiat paproci i prezydentowa się wypowiedziała. Panie redaktorze, to dzisiaj jest ten dzień, a że kwiat paproci kwitnie raz na 100 lat, to pewnie ani ja nie doczekam się rzetelności z pana strony, ani pan nie doczeka się ze mną wywiadu - powiedziała podczas niedzielnego wystąpienia w Pułtuska (woj. mazowieckie) Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama podkreśliła, że to jej wybór, by nie wypowiadać się dla mediów.