Wyniki wyborów 2020. Rafał Trzaskowski głosował w Rybniku. Miasto jego żony wybrało Andrzeja Dudę

Podczas kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski powoływał się na bliskość, jaka go łączy ze Śląskiem oraz w szczególności z Rybnikiem. - My, Gorole, musimy się dużo uczyć o Śląsku, ale zawsze miałem dobrych nauczycieli. Żonę Małgorzatę, teściową Gizelę - mówił przed tygodniem Rafał Trzaskowski. I to na Śląsku, w Rybniku, rodzinnym mieście swojej żony, Trzaskowski zakończył kampanię wyborczą.

Państwowa Komisja Wyborcza we wtorek ogłosiła cząstkowe wyniki wyborów prezydenckich (dane z 99,97 proc. obwodów) - zwycięzcą okazał się prezydent Andrzej Duda z 51,21 proc. głosów. - To Bruksela, Londyn oraz Manchester. Te komisje nie wiedzą, kiedy uda się je wprowadzić: czy za godzinę, dwie, trzy. My również, dlatego musimy poczekać na te wyniki, ale chcę zaznaczyć: nie wpłyną one już na ostateczny wynik - mówił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.