Wyniki wyborów 2020. Bezwzględna arytmetyka wyborcza: dobry wynik nie daje wygranej

Wybory prezydenckie 2020 już za nami. Z cząstkowych danych ujawnionych przez PKW wynika, że reelekcję uzyskał Andrzej Duda, a Rafał Trzaskowski stracił do prezydenta blisko 400 tysięcy głosów. I choć dla PO był to najlepszy wynik w II turze, to jednak nie wystarczył do odbicia Pałacu Prezydenckiego.

- Ogłaszam, że wynik 10 394 843 głosów, czyli 51,21 proc., otrzymał Andrzej Duda. Wynik 9 901 371 głosów, czyli 48,79 proc., otrzymał Rafał Trzaskowski - podał częściowe wyniki we wtorkowy poranek szef PKW. Jednocześnie Sylwester Marciniak dodał, że frekwencja wyborcza wyniosła 68,12 proc. Rezultat kandydata opozycji można śmiało nazywać rekordowym.

W 1995 roku, kiedy to frekwencja wyborcza okazała się rekordowa w obu turach, to opozycyjny kandydat SLD Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory prezydenckie. Uzyskał 9,7 mln głosów i pokonał Lecha Wałęsę. Pięć lat później były przewodniczący Sojuszu rozbił "wyborczy bank" i choć wynik był niższy o 200 tysięcy głosów (9,5 mln głosów), to zapewnił sobie reelekcję już w pierwszej turze.

W nowym millenium - w 2005 roku - w drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Lech Kaczyński, zyskując poparcie 8,3 mln uprawnionych do głosowania wyborców. Już 5 lat później - w kampanii wyborczej po katastrofie smoleńskiej - w drugiej turze zwyciężył p.o. prezydenta marszałek Sejmu. Na Bronisława Komorowskiego oddano 8,9 mln głosów.

A jak do władzy dochodził Andrzej Duda? W 2015 roku kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdobył w drugiej turze 8,6 mln głosów i pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego o blisko 500 tysięcy głosów. Teraz - po 5 latach od tej chwili - Duda zwiększył posiadanie (przy wyższej frekwencji wyborczej - red.). Poparło go ponad 10 mln uprawnionych do głosowania.

Rafał Trzaskowski, dołączając w maju do wyścigu, musiał szybko przekonać niezdecydowanych i osiągnąć plan minimum - wejść do drugiej tury. W tej zapewnił sobie poparci 9,9 mln głosujących. Mimo tego historycznego rekordu, nie przełożyło się to na "odbicie" Pałacu Prezydenckiego.