Wyniki wyborów 2020. Przewidywania Romana Giertycha. Chodzi o istotny elektorat

Krzysztof Bosak uzyskał w wyborach prezydenckich wysoki wynik - 6,79 proc. I chociaż niemal na pewno nie ma szans, by wejść z nim do drugiej tury, jego elektoratem mogą być zainteresowani dwaj faworyci w wyścigu do prezydenckiego pałacu. Roman Giertych jest zdania, że Andrzej Duda nie przekona do siebie wyborców Bosaka.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Roman Giertych twierdzi, że wyborcy Krzysztofa Bosaka nie poprą Andrzeja Dudy (PAP)