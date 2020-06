Wyniki wyborów 2020. Jakub Żulczyk uderza w Andrzeja Dudę. "Wstecznictwo"

"Niby jako osoba z lewacko bijącym sercem powinienem głosować przeciwko liberalnemu chadekowi Trzaskowskiemu. I wiem, że część lewicowego elektoratu będzie tak robić, i nawet to rozumiem - i będzie to głos za socjalnym programem PiSu, za 500 plus i minimalną płacą godzinową. Ja w pełni popieram i jedno, i drugie" - napisał Żulczyk, podkreślając, że "jeśli będzie coś dobrego, za co można Kaczyńskiego zapamiętać, będą to te dwie, nieusuwalne już zmiany".