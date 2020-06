Wyniki wyborów 2020. Andrzej Duda: kandydaci przedstawiali programy podobne do mojego

Wyniki wyborów prezydencki 2020. Andrzej Duda walczy o elektorat Krzysztofa Bosaka

Ubiegający się o reelekcję polityk wskazywał na punkty wspólne z Krzysztofem Bosakiem. - Myślę, że jego wyborcom jest bliżej do mnie, niż do lewicowego Rafała Trzaskowskiego. On ucieka od pewnych tematów. Ludzie nie mają krótkiej pamięci. Przypomnę, że podpisał kartę LGBT - zaznaczył. Prezydent twierdzi, że ludzi interesują takie tematy. Zapewnia, że "są zdruzgotani jak myślą, że dziecko może być adoptowane rzez pary homoseksualne".

Głowa państwa była pytana o to, czy II tura będzie pojedynkiem "wszyscy przeciwko niemu". Według Dudy to nie pierwsza taka sytuacja i już wcześniej PO tak się zachowywało. Zapewnia, że analiza porównawcza między zmianami, które nastąpiły po tym, jaki PiS objął wybory, będzie "miażdżąca dla Trzaskowskiego". - Polacy mogą sobie zestawić końcówkę rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz z tym, jakie zmieniło się życie polskiej rodziny w ostatnich pięciu latach - wyjaśniał.

Wybory 2020. Duda o wygranej Rafała Trzaskowskiego: zwarcie z rządem

Duda przyznał, że gdyby jego rywal wygrał wybory, wówczas doszłoby "do zwarcia" we współpracy między prezydentem i rządem. Zaznacza, że to byłoby niekorzystne dla Polski i wówczas w takich przypadkach zawsze "źle dzieje się w kraju". Wspomina, że doszło już do takiej sytuacji, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński. - Wiem, jak mu przeszkadzano i go niszczono. To będzie jedno wielkie blokowanie, którego celem będzie obalenie rządu - uważa głowa państwa.