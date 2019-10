Wyniki wyborów 2019. Prawo i Sprawiedliwość jednak bez sejmowej większości?

Prawo i Sprawiedliwość, pomimo wstępnych wyników exit poll nie uzyska sejmowej większości? Tak twierdzi m.in. prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Emocje w sztabie wyborczym przy Nowogrodzkiej studził m.in. prezes PiS. - Te wyniki powinny się utrzymać - jeśli się utrzymają, to będzie dalej dobra zmiana. Jeżeli te wyniki się potwierdzą to czekają nas kolejne 4 lata rządzenia. Będzie to także czas na refleksje - przyznał Jarosław Kaczyński.