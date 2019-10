Wyniki wyborów 2019. Niepewna przyszłość premiera Mateusza Morawieckiego

Na blisko tydzień po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość nadal nie wiadomo czy premier Mateusz Morawiecki nadal będzie szefem rządu. Choć jest naturalnym kandydatem na stanowisko, a prezes PiS wyraża się o nim w samych superlatywach, to wewnętrzna frakcja przeciwna Morawieckiemu rośnie w siłę.

Do nieformalnej grupy miał dołączyć także minister energii - Krzysztof Tchórzewski oraz minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro. Ten ostatni, według doniesień medialnych, tuż po wyborach miał nalegać na to, aby zostać wicepremierem w przyszłym rządzie. Wpływ na to miała mieć wyborcza wygrana - frakcja "ziobrystów" zwiększyła posiadanie i wprowadziła do Sejmu 18 posłów.