Wyniki wyborów 2019. Marek Migalski nie dostał się Senatu. "Wracam do studentów"

- Miałem tylko siedem okrętów, była zima, płynąłem szybko. Choć nie żałuję, że w tej fundamentalnej dla mojego państwa chwili stanąłem na posterunku i broniłem wolności i demokracji - skomentował Marek Migalski wynik wyborów parlamentarnych.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała ostateczne wyniki wyborów do Senatu w Bielsku-Białej. W okręgu nr 72 startowało dwóch kandydatów: Ewa Gawęda z PiS oraz Marek Migalski z Koalicji Obywatelskiej.

"W pisowskim okręgu, w który od samego początku był uznawany za nie do odbicia dla opozycji, zostałem pokonany stosunkiem głosów 46 do 54 proc.. To naprawdę dobry wynik (...) Nie udało się. Tak czasami bywa. Miałem tylko siedem okrętów, była zima, płynąłem szybko. Choć nie żałuję, że w tej fundamentalnej dla mojego państwa chwili stanąłem na posterunku i broniłem wolności i demokracji" - napisał były europoseł na Facebooku.