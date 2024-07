"Wyniki są dramatyczne". Lubnauer ostro o znanej szkole

Wiceministra oceniła, że te wyniki są "dramatyczne". Zwróciła uwagę, że średni wynik uczniów ukraińskich zdających egzamin ósmoklasisty z języka polskiego to 49 proc, a średni wynik uczniów Szkoły w Chmurze - 50,7 proc. Dodała, że średni wynik w ogóle w Polsce to jest 61 proc. Przekazała, że średni wynik z matematyki w Polsce to jest 52 proc., a wśród uczniów Szkoły w Chmurze to 35,9 proc.