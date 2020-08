Wyniki matur. Gdzie będą dostępne? Kiedy sprawdzić wyniki?

Jak sprawdzić wyniki matur 2020? Należy tego dokonać na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej. Tam będą uruchomione specjalne portale, na których będzie można zobaczyć swoje wyniki. By to zrobić, wystarczy się zalogować do odpowiedniego systemu. Loginem będzie numer PESEL, a hasło każdy z maturzystów otrzymał w szkole, do której uczęszczał. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do szkoły o nowe hasło.