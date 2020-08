Wyniki matur 2020. Gdzie będą dostępne wyniki matur? Kiedy sprawdzić wyniki?

Jak sprawdzić wyniki matur 2020? Na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej będą uruchomione specjalne portalu, na których będzie można zobaczyć swoje wyniki. Wystarczy się zalogować do odpowiedniego systemu. Loginem będzie numer PESEL, a hasło każdy z maturzystów otrzymał w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do szkoły o nowe hasło.

By zdać egzamin maturalny należy z każdego przedmiotu, do którego podchodziliśmy, uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. Jeśli z któregoś przedmiotu nie udało się zgromadzić tylu punktów, to wtedy egzamin jest niezdany. Maturzystom przysługuje egzamin poprawkowy, który odbędzie się na początku września, a wyniki będą dostępne już 30 września.