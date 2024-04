Wyniki late poll – co to, kiedy zostaną ogłoszone?

Exit poll i late poll – wyniki sondażowe wyborów

Pracownia badawcza IPSOS przeprowadza sondaże podczas wszystkich wyborów, również i tych samorządowych, w których wybieramy radnych do rad gmin, powiatów, sejmików województw i do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Realizowane są one wśród wyborców przez ankieterów IPSOS w wytypowanych lokalach wyborczych tuż po wrzuceniu karty do głosowania do urny. Ankieterzy pytają, na kogo oddali swój głos oraz o wiele innych kwestii, które umożliwiają stworzenie charakterystyki grupy badawczej i analizę wyników wyborów we wszechstronny sposób.