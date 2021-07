Wynik afery plagiatowej w Gdańsku. Były rektor UG zdegradowany

O naruszeniu praw autorskich w publikacjach rektora UG poinformował we wrześniu ur. miesięcznik Forum Akademickie. Portal opublikował informacje, które miały świadczyć o nierzetelności dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdały. Doprowadziło to także do wstrzymania rozpoczętego na początku lipca 2018 roku, postępowania o nadanie Gwizdale tytułu naukowego profesora.