Wynalazek naukowców z Krakowa. Zrewolucjonizuje operacje psów

Prowadnice zapewniające prawidłowość cięcia są powszechnie stosowane w chirurgii ludzi i zwierząt, jednak dotychczas brakowało narzędzia dedykowanego do tego konkretnego zabiegu u psów. Bez prowadnicy chirurg musi wykonywać cięcie "z ręki" trzonu kości, co może prowadzić do uszkodzenia korówki trzonu kości biodrowej czy tkanek miękkich.

Osteotomia kości biodrowej to procedura chirurgiczna polegająca na przycięciu kości tak, aby wraz ze stawami tworzyły prawidłowe ustawienie - ma to zapobiec zwyrodnieniom stawów. Według danych Uniwersytetu Rolniczego, na dysplazję stawów biodrowych może cierpieć nawet 65 proc. psów.

Wynalazek pracowników Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa uzyskał certyfikat i europejski patent "Saw blade guide for double and triple pelvic osteotomies in dogs" (pol. prowadnica ostrza piły przeznaczona do zabiegu podwójnej i potrójnej osteotomii kości biodrowej u psów).