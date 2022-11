Wymowny wpis Tuska. Tak skomentował eksplozje po polskiej stronie

Wybuch przy granicy. Rząd reaguje

Doniesienia o śmierci dwóch osób potwierdził rzecznik rządu Piotr Mueller. - Na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch obywateli. Służby wyjaśniają okoliczności - przekazał we wtorek wieczorem na konferencji prasowej.