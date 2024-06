Wyłowiono ciało z Odry. 19‑latka szukano od kilku miesięcy

"O godzinie 16.07 dyżurni ratownicy WOPR na numer ratunkowy otrzymali wezwanie z CPR do zwłok płynących w Odrze obok elektrociepłowni przy Moście Kolejowym we Wrocławiu. Po przybyciu na miejsce ratownicy WOPR wraz ze strażakami PSP zlokalizowali ciało przy środkowym przęśle mostu, po czym przetransportowali ciało do stoczni wrocławskiej, gdzie zostało podjęte z wody" - opisuje Dolnośląskie WOPR w mediach społecznościowych.