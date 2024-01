Wylicytuj kultowy samochód z autografem Jurka Owsiaka

Licytacja to nie tylko okazja do zdobycia legendarnego samochodu, ale również szansa na niezapomniane przeżycie w rajdzie, który odbędzie się już 30 maja 2024 roku, z Oławy do Mrągowa. Każdego roku miłośnicy starej motoryzacji zjeżdżają do Oławy, by w Boże Ciało wystartować do wcześniej wybranej miejscowości. Do tej pory wszystkie edycje Rajdu Koguta zebrały łącznie 4 402 000 zł dla potrzebujących, co świadczy o wielkim zaangażowaniu społeczności.