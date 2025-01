Wylecieli w powietrze. Dwóch 11‑latków z Ukrainy w ciężkim stanie

Do tragedii doszło w poniedziałek (6 stycznia) na obrzeżach Dobropola w rejonie pokrowskim. Według wstępnych informacji chłopcy wyszli na spacer. Musieli przypadkiem nadepnąć na ładunek. Przeżyli, ale ich stan jest ciężki.

Dzieci z obrażeniami nóg trafiły do szpitala. Okoliczności zdarzenia ustala Policja Krajowa - podały za pośrednictwem mediów społecznościowych służby ratunkowe.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych apeluje do mieszkańców o ostrożność. "Jeśli widzieliście podejrzany przedmiot, nie podchodźcie do niego, nie dotykajcie go, a natychmiast zadzwońcie pod numer alarmowy 101".