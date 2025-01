Sprowadzą Ukraińców do domów? Jasne stanowisko władz

Władze Ukrainy nie zamierzają zmuszać swoich obywateli do powrotu do kraju . Wicepremier i minister jedności narodowej, Ołeksij Czernyszow, podkreślił, że powrót Ukraińców będzie całkowicie dobrowolny. Według danych ministerstwa, za granicą przebywa obecnie od 20 do 25 mln Ukraińców .

- Nasze szacunki wskazują na to, że za granicą przebywa 20-25 mln Ukraińców, a w Ukrainie - około 32 mln. To duży, potężny naród, który dziś jest częściowo zmuszony do wyjazdu za granicę, a my rozpoczynamy proces powrotu Ukraińców do domu. Chciałbym podkreślić, że ten powrót jest całkowicie dobrowolny. Ne będą stosowane jakiekolwiek metody przymusowe - zapewnił Czernyszow.