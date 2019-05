Wyjeżdżał z Nowogrodzkiej, rozmawiając przez telefon. Europoseł PiS może mieć kłopoty

Czy europoseł Zbigniew Kuźmiuk złamał prawo? Polityk po zwycięskim wieczorze wyborczym na Nowogrodzkiej zapomniał się i wyjechał z parkingu siedziby partii... rozmawiając przez telefon. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, przypadkiem Kuźmiuka zajmują się już drogowcy z policyjnej komórki do spraw wykroczeń.

O sprawie jako pierwszy poinformował dziennik "Fakt". Gazeta opublikowała zdjęcia, na których widać, jak europoseł Kuźmiuk opuszcza autem Nowogrodzką. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że robił to, rozmawiając przez telefon. Warto przypomnieć, że w myśl przepisów kierowca nie może korzystać z telefonu podczas jazdy samochodem. Grozi za to mandat w wysokości 200 złotych oraz pięć punktów karnych.