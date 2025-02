Wyjechał do Meksyku na L4. ZUS nie chciał zapłacić i przegrał

Sąd Rejonowy w Rybniku powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego oraz wyrok z 2024 r., który stwierdza, że z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego nie wynika, aby każdy wyjazd za granicę w okresie niezdolności do pracy pozbawiał prawa do zasiłku.

Mężczyzna rozwiódł się z byłą partnerką, która oskarżała go o molestowanie córki, nagrywała jego sesje terapeutyczne i składała donosy do pracy, co doprowadziło do jego zwolnienia. Psychiatra zalecił mu zmianę otoczenia, aby zredukować stres. Mężczyzna wybrał ośrodek leczenia traumy w Meksyku, prowadzony przez byłego partnera biznesowego.