Wyjątkowy spektakl nad polskim niebem. Oglądaj zaćmienie Księżyca Kwiatowego

Nietypowa nazwa majowej pełni wzięła się od obfitego kwitnienia kwiatów, które jej towarzyszą. Co ciekawe, znana jest ona także pod nazwami: Mleczna Pełnia Księżyca, Pełnia Zajęcza czy Pełnia Sadzenia Kukurydzy. Kilka godzin przed zaćmieniem Księżyca Kwiatowego będzie natomiast miało miejsce całkowite zaćmienie Krwawego Księżyca, który swoją nazwą nawiązuje do koloru czerwonego światła docierającego do jego powierzchni.