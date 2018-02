"Wyjątkowo ostre" wystąpienie Poroszenki przeciwko Rosji. Apel do Zachodu

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w ostrych słowach skrytykował Rosję i zaapelował o pozostawienie Ukrainie otwartych drzwi do NATO i UE.

Poroszenko oświadczył, że agresja wobec jego kraju ze strony Rosji nie rozpoczęła się w 2014 roku, lecz trwa od dziesięciu lat. - Sprawca tych konfliktów był zawsze ten sam i siedzi na Kremlu - stwierdził w przemówieniu do uczestników Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Zostało ono uznane przez komentatorów niemieckiej telewizji publicznej za "wyjątkowo ostre".

- W 2014 roku Rosja dokonała "najbardziej cynicznego ataku na cywilizowany świat" - mówił Poroszenko, odnosząc się do aneksji Krymu i wsparcia udzielonego prorosyjskim separatystom w Donbasie. Jak dodał, Kreml prowadził przeciwko Ukrainie wojnę propagandową, wykorzystując "całą armię trolli", by za pomocą cyberataków zdestabilizować jego kraj.

Apel o opór wobec Kremla

Poroszenko wezwał Zachód do przeciwstawienia się działaniom Kremla, zmierzającym do zastąpienia wolnego świata "światem rosyjskim reprezentującym wartości alternatywne". Jego zdaniem Rosja jest niezdolna do tworzenia przestrzeni, na których panuje porządek i dobrobyt, lecz prowadzi administrowane przez siebie tereny "w przepaść".