Wygwizdali hymn USA, w ruch poszły pięści. Awantura na meczu hokeja

W sobotę, podczas meczu 4 Nations Face-Off między USA a Kanadą, emocje sięgnęły zenitu już w pierwszych sekundach. W ciągu zaledwie dziewięciu sekund od rozpoczęcia gry doszło do trzech bójek .

Na początku meczu Matthew Tkachuk z USA i Brandon Hagel z Kanady nie czekali długo, by zrzucić rękawice. Zaledwie dwie sekundy później, brat Matthew, Brady Tkachuk, zmierzył się z Samem Bennettem, który jest jego kolegą z drużyny NHL - Florida Panthers.

Po pierwszym ataku w strefie Kanady doszło do kolejnej bójki, w której uczestniczyli niemal wszyscy zawodnicy. J.T. Miller i Colton Parayko również wzięli udział w starciu. Choć ławki kar szybko się zapełniły, sytuacja na lodzie w końcu się uspokoiła.

To pierwsze spotkanie USA i Kanady w formacie best-on-best od 2016 r., kiedy to odbył się Puchar Świata w Hokeju. Turniej powróci w 2028 r. po 12-letniej przerwie. Obie drużyny wygrały swoje pierwsze mecze w turnieju, ale USA prowadzi w tabeli dzięki zwycięstwu w regulaminowym czasie gry. Kanada potrzebowała dogrywki, by pokonać Szwecję.