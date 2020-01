Wydminy. Ksiądz przyjechał pijany na pogrzeb. Został ukarany przez biskupa

Skandal na pogrzebie w Wydminach. Ksiądz, który zamierzał po pijanemu prowadzić ceremonię pogrzebową, został ukarany przez biskupa ełckiego. Wikariusz odpowie także za jazdę po alkoholu.

Do tej bulwersującej historii doszło w połowie grudnia ubiegłego roku w Wydminach pod Giżyckiem w woj. warmińsko-mazurskim. Ksiądz, który miał prowadzić ceremonię pogrzebową, przyjechał do domu rodziny przed wyprowadzeniem trumny. To wtedy bliscy zmarłego zauważyli dziwne zachowanie duchownego i poczuli bijący od niego odór alkoholu.