Wydajemy na święta do 900 zł, marnujemy nawet połowę jedzenia. "To masakra"

Nadchodzące święta to czas, kiedy kupujemy sporo różnych produktów, które często koniec końców lądują w koszach. Bo w tym okresie marnujemy jeszcze więcej żywności niż na co dzień. - W trakcie świąt wyrzucamy dwa-trzy razy więcej jedzenia niż na co dzień. A wydajemy średnio od 300 do 900 zł na święta. Jeśli mamy 30-50 proc. z tego wyrzucić, to mentalnie mnie na to nie stać. To masakra - mówi gościni podcastu "One mają głos" Jagna Niedzielska.