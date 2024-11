Wyczyn lekarzy z Kielc. Uratowali pacjenta w głębokiej hipotermii

Lek. Łukasz Dobaj, kardiolog i specjalista intensywnej terapii, podkreślił, że zgonu nie można stwierdzić, dopóki pacjent nie zostanie ogrzany do 35 st. C. Dlatego jeszcze przed transportem do szpitala rozpoczęto leczenie hipotermii, podłączając pacjenta do respiratora i stosując automatyczny masaż serca.