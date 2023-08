Wycięli cztery tuje. Mają zapłacić gigantyczną karę

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zmniejszyło karę jeszcze o połowę. - Co do zasady decyzja została utrzymana w mocy, czyli ta kara administracyjna naliczona została słusznie. Wysokość tej kary była po prostu błędnie wyliczona. Pracownik przyjął, że jest to kara w związku z nielegalną wycinką. SKO stwierdziło, że jest to kara w związku z brakiem zgłoszenia, dlatego też ją obniżyli. Co do zasady kara administracyjna pozostaje, tylko wysokość kwoty się zmienia - wyjaśnia reporterowi "Interwencji" Paweł Lipski, pełniący obecnie funkcję wójta gminy Trzeszczany.